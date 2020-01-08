تجمع الشركات المستوردة للنفط: هناك كميات كافية للأسواق من مادتي المازوت والبنزين

أكد تجمّع الشركات المستوردة للنفط أن "الشركات قد سلمت اليوم للأسواق كميات من الديزل (المازوت الأخضر) تفوق 7 ملايين ليتر، اضافة الى الكميات التي سُلّمت من منشآت النفط في طرابلس والزهراني وأن الكميات التي سُلّمت توازي الكميات المسلّمة السنة الماضية في نفس الفترة".
وطمأنت الشركات المستوردة في بيان لها المواطنين أن هناك كميات كافية للأسواق من مادتي المازوت والبنزين والبواخر تصل تباعاً، محذرة من استغلال هذا الظرف الدقيق من قبل بعض المستفدين لتخزين هاتين المادتين.
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