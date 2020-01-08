تجمع الشركات المستوردة للنفط: هناك كميات كافية للأسواق من مادتي المازوت والبنزين

أكد تجمّع الشركات المستوردة للنفط أن "الشركات قد سلمت اليوم للأسواق كميات من الديزل (​المازوت​ الأخضر) تفوق 7 ملايين ليتر، اضافة الى الكميات التي سُلّمت من منشآت ​النفط​ في ​طرابلس​ و​الزهراني​ وأن الكميات التي سُلّمت توازي الكميات المسلّمة ​السنة​ الماضية في نفس الفترة".

وطمأنت الشركات المستوردة في بيان لها المواطنين أن هناك كميات كافية للأسواق من مادتي المازوت و​البنزين​ والبواخر تصل تباعاً، محذرة من استغلال هذا الظرف الدقيق من قبل بعض المستفدين لتخزين هاتين المادتين.