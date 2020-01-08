البستاني: كميات المازوت المخصصة للاستهلاك متوفرة لدى شركات القطاع الخاص والمحطات

أكدت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "كميات ​المازوت​ المخصصة للاستهلاك المحلي متوفرة لدى شركات ​القطاع الخاص​ والمحطات وشركات التوزيع ولدى منشآت ​النفط​".

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