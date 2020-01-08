أكد العميد المتقاعد ​جورج نادر​ أن "المساعدات المدرسية والطبية للجيش تراجعت أكثر من النصف"، مشيراً الى أن "العسكري يعاني من الطبابة، رغم أنه يعرف أنه لن يعيش باللوج، وفي هذا الأمر السطة تتحمل مسؤولية".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح نادر ان "​الثورة​ يجب أن تتحمل مسؤولية وستفعل ذلك، واذا ​السلطة​ أرادات أن تبقى بذهنيتها وكما هي، واذا اختارت تشكيل ​حكومة​ سياسية أو حكومة من لون واحد او حكومة مواجهة ستعلن الثورة حكومتها لأن الثورة ليست نائمة انما تراقب".

ولفت الى أنه "اذا اليوم السلطة استمرت بآدائها كما هي بظل التطورات الاقليمية والداخلية من ازمات، ستصل الى وقت تحدث فيه ثورة الجياع، وليتحملوا المسؤولية لانه عندها ستعلن الثورة حكومتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادر: اذا اختارت السلطة تشكيل حكومة سياسية عندها ستعلن الثورة حكومتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.