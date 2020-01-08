جريصاتي: كل الكسارات التي تعمل بلبنان تحتمي بنائب من هنا ووزير من هناك

أكد وزير البيئة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​فادي جريصاتي​، في تصريح تلفزيوني، ان "كل الكسارات التي تعمل في ​لبنان​ تحتمي بنائب من هنا ووزير من هناك"، مؤكداً "رفضه كوزير للبيئة أن يعطي مهلا إدارية للكسارت إنما ​مجلس الوزراء​ هو من وافق على هذا الامر"، مبدياً "الاستعداد الكامل لفتح العديد من الملفات لمتابعة كل الاجراءات وجميع الحقائق"، متمنياً ان "يتم التصويب على المقصرين بمهاهم وليس على ​وزارة البيئة​ فقط لا غير".

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