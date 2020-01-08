جونسون وترودو تعهدا بالعمل مع شركاء دوليين لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية

كشفت وكالة "رويترز" أن "​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ ورئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ تعهدا بالعمل مع شركاء دوليين لضمان عدم امتلاك ​إيران​ أسلحة نووية"، مشيرة الى ان "جونسون بحث مع ترودو الحاجة لعدم التصعيد في أعقاب هجوم إيراني على قواعد عسكرية ب​العراق​".

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