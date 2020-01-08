كرامي: الحق الطبيعي للناس مهدور بسبب التمادي في الفساد والاهمال وانعدام المسؤولية

أكد النائب ​فيصل كرامي​ أنه "بعد فضيحة ​المصارف​ وفضيحة انهيار الليرة ال​لبنان​ية، نحن أمام كارثة جديدة تتعلق ب​الكهرباء​ الذي يمثّل نكبة حقيقية في فصل الشتاء".

وفي بيان له، لفت كرامي الى أن "الحق الطبيعي للناس مهدور بسبب التمادي في ​الفساد​ والاهمال وانعدام المسؤولية"، مشيراً الى أنه "بات لبنان بحاجة الى ​حكومة​ نوعية ثورية بكل المقاييس لمواجهة الاهتراء في المؤسسات ومخلّفات الحكومات غير المسؤولة وغير المشكورة ومحاسبتهم".

وشدد على ان "المطلوب فورا هو ان يتخذ المسؤولون اجراءات سريعة لمواجهة ازمة الكهرباء وان يتحملوا مسؤولياتهم كاملة امام الناس، وعلى حكومة تصريف الاعمال ان تدرك اننا في لبنان وليس في ​باريس​ التي ينعمون فيها بالكهرباء 24/24، وان الوضع يتطلب احساساً عالياً بالمسؤولية واجراءات فورية استثنائية".

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