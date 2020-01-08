الخارجية الايرانية: الناتو أصبح أداة لتبرير تصرفات الولايات المتحدة

دان المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، "بشدة التصريحات الأخيرة للأمين العام لحلف ​الناتو​ ينس ستولتنبيرغ، التي برر فيها اغتيال ​الولايات المتحدة​ قائد قوة القدس ​اللواء​ ​قاسم سليماني​"، مشيراً الى ان "النظام الأميركي الإرهابي لم يتسبب سوى في الدمار والحرب وانعدام الأمن لشعوب المنطقة والعالم".

واعتبر موسوي أن "تبرير العمل الإرهابي الأميركي الجبان من قبل أكبر شخصية في حلف الناتو أمام نظرة العالم المندهشة والقلقة من اغتيال مسؤول عسكري إيراني كبير كسليماني يزور العراق بدعوة من حكومته الشرعية، يعد سخرية من الرأي العام العالمي"، معبراً عن "أسف بلاده لأن الناتو أصبح أداة لتبرير تصرفات الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين في تحقيق أهدافهم السياسية الضارة في المنطقة"، موضحاً ان "​ايران​ ترى أن الأمن سيعود إلى المنطقة بمجرد إنهاء الأنشطة الإرهابية للقوات الأجنبية فيها، والتي يعمل بعضها في إطار حلف الناتو، وعند تسليم الأمن الإقليمي لحكومات المنطقة نفسها".