واشنطن بوست:هذه هي هوية المواطن الذي تسبب بالتصعيد بين واشنطن وطهران

أفادت صحيفة "​واشنطن​ بوست" بأن "المواطن الذي قتل يوم 27 كانون الثاني الماضي أثناء قصف قاعدة عسكرية اميركية قرب ​كركوك​، والذي تسبب مقتله بالتصعيد بين واشنطن و​طهران​، ودفع ب​الولايات المتحدة​ إلى اتخاذ قرار اغتيال الجنرال ​قاسم سليماني​، هو مترجم عراقي الأصل ولديه الجنسية الاميركية واسمه نورس حميد (33عاماً). وتم نقل جثة حميد إلى الولايات المتحدة، حيث جرت مراسم التشييع في مدينة ساكرامينتو بولاية كاليفورنيا.

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