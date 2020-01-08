الرئاسة المصرية: السيسي يبحث الأزمة الليبية مع وزير خارجية فرنسا

ذكر المتحدث الرسمي باسم ​رئاسة الجمهورية​ المصرية بسام راضي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عقد لقاء بين الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، ووزير خارجية ​فرنسا​ ​جان إيف لودريان​، حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤي بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، لاسيما تسوية الأوضاع في ​ليبيا​.

وأكد الجانبان على "اهمية تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا، في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن كل جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات ​الدولة​ وجيشها الوطني ل​مكافحة الإرهاب​ والمليشيات المسلحة، لتحقيق ​الأمن​ والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها".