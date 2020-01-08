هددت ​حركة الشباب​ الاسلامية في ​الصومال​ بتنفيذ هجمات جديدة على ​كينيا​ و​الولايات المتحدة​، لافتة الى ان "الهجوم على معسكر سيمبا قرب لوما (شرق كينيا) الذي قتل فيه ثلاثة اميركيين ودمرت فيه عدة طائرات يشكل تحذيرا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة الشباب الصومالية تهدد بهجمات جديدة على المصالح الكينية والأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.