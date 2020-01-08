اعتبر وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر في بيان مشترك أصدروه في ختام اجتماعهم في القاهرة أن اتفاقيتي تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج باطلتان.
واكد الوزراء في بيانهم أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط تشكل تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر يعتبرون اتفاقيتي تركيا مع السراج باطلتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.