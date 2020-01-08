وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر يعتبرون اتفاقيتي تركيا مع السراج باطلتين

اعتبر وزراء خارجية ​فرنسا​ و​اليونان​ وقبرص ومصر في بيان مشترك أصدروه في ختام اجتماعهم في ​القاهرة​ أن اتفاقيتي ​تركيا​ مع ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية برئاسة ​فايز السراج​ باطلتان.

واكد الوزراء في بيانهم أن "اتفاقية ​ترسيم الحدود​ البحرية في ​البحر المتوسط​ تشكل تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية".