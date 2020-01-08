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ستولتنبرغ اتفق مع دعوة ترامب لتعزيز حضور حلف الأطلسي بالشرق الأوسط

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اتّفق الأمين العام ل​حلف شمال الأطلسي​ ​ينس ستولتنبرغ​ مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال مكالمة هاتفية بينهما على ضرورة ان يؤدي الحلفاء الغربيون دوراً أكبر في منطقة ​الشرق الأوسط​.

وفي بيان للناتو أكد أن "ترامب طلب من الأمين العام تعزيز حضور حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط، واتفقا على أن في إمكان حلف شمال الأطلسي المساهمة بشكل أكبر في الاستقرار الإقليمي ومواجهة ​الإرهاب​ الدولي".

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