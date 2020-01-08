خالد بن سلمان: السعودية ستبذل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الصراع بين الجهات الخارجية

أكد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان "وقوف بلاده إلى جانب ​العراق​ وشعبه"، مشيراً الى أن "​السعودية​ ستبذل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الصراع بين الجهات الخارجية".

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