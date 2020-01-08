شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بـ"النواب" يطالب بسرعة تطبيق "الأدنى للأجور" بالمؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في كل الهيئات والمؤسسات التي ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية.

وطالب عابد، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بغرفة العمليات المركزية بالمتابعة الدورية والتواصل المباشر مع الوزارات، والهيئات الخدمية، والجامعات، والهيئات الاقتصادية المعنية بتطبيق الحد الأدنى، مضيفًا أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم على 25 مليون موظف.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قضية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص تثير جدلًا في المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة 2000 جنيه، إلا أن العاملين بالقطاع الخاص خارج تطبيق هذا الحد، الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة، ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين، وهذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، والقوانين التي أقرها البرلمان.

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وأشار عابد، إلى أن وزير المالية سبق وأن صرح بأن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، قامت 1973 وحدة منها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بينما يوجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أنه يتبقى 46 جهة يتم بحثها حاليًا، مطالبًا الحكومة بالوقوف على آخر المستجدات بتطبيق الأدنى للأجور.