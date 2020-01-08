شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. صحيفة "الشورى" فى شكل جديد وتقدم موضوعات متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت صحيفة الشوى التى يترأس مجلس إدارتها الإعلامى محمد فودة، فى ثوب جديد بعد تطويرها، وأفردت فى عددها الأسبوعي مساحات كبيرة للحديث عن خطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للتدخل العسكرى فى ليبيا لتحقيق أطماعه فى السيطرة على المنطقة العربية، تحت لواء الخلافة العثمانية، وتحت عنوان "كلنا جيش"، تحدث "فودة" عن التحديات التى تواجه مصر وتفرض على الجميع الاصطفاف وراء القيادة الأمينة على مصر، واستعرض فودة فى مقاله الأطماع التركية التى أكد أنها تتجاوز ليبيا إلى السيطرة على المنطقة بأسرها.

ويتناول عدد صحيفة "الشورى" أول حوار مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بعد تجديد الثقة به بالتعديل الوزارى الأخير، ويكشف من خلاله قصة نجاح 39 مشروعًا قوميًا للتعليم بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويتناول العدد أيضا موضوعا بعنوان "مصر محمية" يكشف أسرارا جديدة عن تحركات جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائهم بالداخل قبل ثورة 25 يناير.

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