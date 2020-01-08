شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الخامسة «قمة مصر للأفضل» تحت رعاية رئيس الوزراء 5 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ◄

القمة تستهدف تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة عبر اقتصاد قائم على الابتكار وإدراك المردود الإيجابى للمؤسسات الناجحة

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احتفاء غير مسبوق من مؤسسات الأعمال بالمبدعين من رواد الأعمال وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب المبادرات المجتمعية الملهمة

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دينا عبد الفتاح: نعمل وفق رؤية مؤسسية تستهدف تعزيز مكانة المؤسسات الاقتصادية والمرأة المصرية، للوصول بهم للريادة إقليميا ودوليا

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القمة تشهد أكبر حوار مجتمعى شامل حول تحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية ودفع حركة التنمية والتجارة

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تنطلق فى 5 فبراير المقبل الدورة الخامسة لـ «قمة مصر للأفضل» التى تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة، لتكريم أفضل الشركات أداءا فى السوق المصرية وكبارالشخصيات الاقتصادية المحققين لنجاحات استثنائية خلال عام 2019، وأبرز السيدات المؤثرات فى مؤسسات الأعمال.

وترتكز فعاليات القمة التى تشهد مشاركة العديد من الوزراء وأكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية، على إجراء حوار مجتمعى شامل حول تحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث قائم على الابتكار وإدراك المردود الإيجابى للمؤسسات الاقتصادية الناجحة فى مصر والقياديات النسائية الرائدة التى تتوافق مع رؤية ونهج القيادة السياسية للدولة فى إحداث حراك تنموى شامل.

وتضم قائمة المكرمين فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية والمقيدة فى البورصة، وأبرز 50 سيدة تأثيرا فى الاقتصاد المصرى، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتحرص مجلة "أموال الغد" سنويا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائمها فى إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التى تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية رائدة.

وقامت مجلة أموال الغد بإجراء تصنيف الشركات الأفضل بالتعاون مع شركة شعاع للأوراق المالية مصر التابعة لشعاع كابيتال، معتمدة فى تصنيفها لأقوى الشركات فى مصر على دراسة عميقة لأكبر وأهمّ الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، عبر سبعة مقاييس أساسية متضمناً القيمة السوقية للشركة والعائد الإجمالى وتطور الإيرادات والأرباح، وتشهد القائمة تنوع فى التوزيع القطاعى حيث تضم القطاع المالى والمصرفى، والصناعة والتجارة، والنقل، والطاقة ،والمواد الخام، والقطاع العقارى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف القمة سنويا عبر تبادل الأراء والخبرات ومناقشة أليات الاقتصاد الحديث والأسواق الصاعدة، حدوث مزيد من التصاعد بعد انعقادها للطروحات فى البورصة المصرية بإعتبارها المقياس الحقيقى والرئيسى لنشاط الشركات، بما تمنحه من قوة على مستوى التصنيفات والتقييمات الاستثمارية وتعزيز قيم العلامات التجارية للشركات المقيدة.

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وتسلط فعاليات القمة الضوء على دور المرأة المصرية فى الاقتصاد والحياة العامة، وما حققته من إنجازات خلال العام الماضى بتعاون وثيق مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، بمشاركة موسعة من مسئولى وقيادات الدولة وممثلى المنظمات الدولية وذلك بهدف طرح وصياغة رؤى شاملة للقوى النسائية المصرية أمام مجتمعات الأعمال والحكومة فى ظل توقيت تحتاج فيه الدولة المصرية إلى كافة الأفكار والمقترحات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وتكمل الدورة الحالية للقمة النجاحات والانجازات التى حققتها الدورات السابقة من اكتشاف العديد من القيادات النسائية وإلقاء الضوء عليها، بالإضافة إلى المساهمة فى إجراء ترابط وتواصل بين الأجيال المختلفة من القيادات النسائية، حيث شهدت القمة السنوات السابقة تكريم أكثر من 200 سيدة تكنوقراط يمثلون قياديات للعديد من المؤسسات الكبرى فى قطاعات متنوعة ضمت وزيرات فى الحكومة ورؤساء مؤسسات فى القطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، إلى جانب أصحاب مبادرات مجتمعية فاعلة فى المجتمع.

من جانبها قالت دينا عبد الفتاح رئيس قمة مصر للأفضل، أن القمة تعمل وفق رؤية مؤسسية تستهدف المساهمة فى تعزيز مكانة الاقتصاد المصرى والدور الحيوى للمرأة المصرية "التكنوقراط"، على المستوى الاقليمى والدولى، وهو مايتوافق مع رؤية مصر 2030 نحو رفع مستوى الاقتصاد المصرى ومؤسساته الحيوية وأيضا دعم وتمكين مشاركة المرأة فى التنمية الاقتصادية المستدامة بالدولة المصرية، ودعم تواجدها فى مراكز صنع القرار بالقطاع العام والخاص.

وأشارت إلى أن القمة تستهدف بالتعاون مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، إحداث نقلة نوعية فى التصنيف الخاص بالمرأة المصرية على المستوى العالمى وزيادة تمثيلها فى المحافل الدولية باعتبارها أحد القوى الفاعلة فى المجتمع المصرى والإفريقى بشكل عام، خاصة مع تحركاتها الأخيرة الناجحة فى ملف التسويق للمرأة المصرية الإفريقية وتبنيها العديد من المبادرات الفاعلة التى شهدت رعاية ودعم من القيادة السياسية ممثلة فى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل دعمه المطلق للمرأة المصرية.

وأكدت عبد الفتاح على أن معايير اختيار الخمسين سيدة تخضع إلى لجنة نوعية تضم قيادات شركات وخبراء فى الاستدامة من مجموعة واسعة من القطاعات، ويشترط أن تفى السيدة المرشحة لقائمة الخمسين بأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG)، ومدى نفاذها فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وضمت الدورة السابقة للقمة لفيف رفيع من السادة الوزراء، منهم السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى "سابقا"، والدكتور هشام عرفات وزير النقل "سابقا"، والسيد القصير وزير الزراعة الحالى والرئيس السابق للبنك الزارعى المصرى، ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة الحالى ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعد «قمة مصر للأفضل»، أحد أبرز الفعاليات الكبرى التى تحتفى سنويًا بالناجحين فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأنطلقت أولى فعالياتها فى 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وتشهد مشاركة لفيف من السادة الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة فى مصر.