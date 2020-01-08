طاقة النواب تفتح ملفات "الفواتير الجزافية" للكهرباء و"العدادات الكودية" الاثنين القادم

كما تتضمن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ما يتعلق بتوقف تركيب عدادات الكهرباء الكودية وحرمان المناطق العشوائية من الكهرباء، وعدم السماح بتركيب العدادات الكودية مما يترتب عليه سرقة التيار الكهربائي وضياع كثير من الأموال علي الدولة.

Advertisements

اللافت أن المذكرة الحكومية المقدمة من وزير الكهرباء، أشارت إلي ارتفاع شكاوي المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء وعدم مرور الكشافين خلال عام 2019 من إجمالي الشكاوي الواردة عبر مختلف الأليات سواء (الموقع الإلكتروني، تطبيق المحمول، رسائل الـsms ) بنسبة 56 % الأمر الذي دفع قطاع الكهرباء إلي القيام بمجهودات متعددة لمواجهة التحدي الكبير في القضاء أخطاء الفواتير وضمان دقة المحاسبة علي استهلاك التيار الكهرباء.

وشملت الإجراءات المتخذة من جانب وزارة الكهرباء، الاستعانة بأحد الشركات المتخصصة في قراءة عدادات الكهرباء لدي المشتركين وتركيب العدادات مسبوقة الدفع، ومشروع العدادات الذكية، وأخيراً برنامج القراءات الموحد الذي سيتم تعميمه علي كافة الإدارات بشركات التوزيع بنسبة 100% خلال شهر إبريل من العام الجارى ( 2020).

في السياق ذاته، أكدت المذكرة التعامل السريع مع الشكاوى التى يتلقاها المركز المُخصص لبلاغات المواطنين عبر الرقم السريع (121) على مدار 39 شهر خلال الفترة من 21 أغسطس 2016 حتى 17 نوفمبر 2019، حيث تم الانتهاء وإغلاق (99.97%) من الشكاوى الواردة بإجمالى 7.42 مليون شكوى مقابل ألفين و219 مكالمة كانت محل الدراسة بنسبة (0.03%) حتي نوفمبر الماضي.