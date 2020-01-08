شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب تفتح ملفات "الفواتير الجزافية" للكهرباء و"العدادات الكودية" الاثنين القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، ملف الفواتير الجزافية للكهرباء، وتوقف العدادات الكودية خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الاثنين القادم، في ضوء أكثر من 15 طلب إحاطة مقدمة من النواب، في حضور المختصين.
كما تتضمن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ما يتعلق بتوقف تركيب عدادات الكهرباء الكودية وحرمان المناطق العشوائية من الكهرباء، وعدم السماح بتركيب العدادات الكودية مما يترتب عليه سرقة التيار الكهربائي وضياع كثير من الأموال علي الدولة.
اللافت أن المذكرة الحكومية المقدمة من وزير الكهرباء، أشارت إلي ارتفاع شكاوي المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء وعدم مرور الكشافين خلال عام 2019 من إجمالي الشكاوي الواردة عبر مختلف الأليات سواء (الموقع الإلكتروني، تطبيق المحمول، رسائل الـsms ) بنسبة 56 % الأمر الذي دفع قطاع الكهرباء إلي القيام بمجهودات متعددة لمواجهة التحدي الكبير في القضاء أخطاء الفواتير وضمان دقة المحاسبة علي استهلاك التيار الكهرباء.
وشملت الإجراءات المتخذة من جانب وزارة الكهرباء، الاستعانة بأحد الشركات المتخصصة في قراءة عدادات الكهرباء لدي المشتركين وتركيب العدادات مسبوقة الدفع، ومشروع العدادات الذكية، وأخيراً برنامج القراءات الموحد الذي سيتم تعميمه علي كافة الإدارات بشركات التوزيع بنسبة 100% خلال شهر إبريل من العام الجارى ( 2020).
في السياق ذاته، أكدت المذكرة التعامل السريع مع الشكاوى التى يتلقاها المركز المُخصص لبلاغات المواطنين عبر الرقم السريع (121) على مدار 39 شهر خلال الفترة من 21 أغسطس 2016 حتى 17 نوفمبر 2019، حيث تم الانتهاء وإغلاق (99.97%) من الشكاوى الواردة بإجمالى 7.42 مليون شكوى مقابل ألفين و219 مكالمة كانت محل الدراسة بنسبة (0.03%) حتي نوفمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر طاقة النواب تفتح ملفات "الفواتير الجزافية" للكهرباء و"العدادات الكودية" الاثنين القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.