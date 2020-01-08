مصادر: التقييم الأولي لسقوط الطائرة الأوكرانية يستبعد تعرضها لهجوم صاروخي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت مصادر أمنية كندية، أن التقييم الأولي للمخابرات الغربية يستبعد أن تكون الطائرة الأوكرانية قد سقطت في إيران من جراء إصابتها بصاروخ، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وكانت السفارة الأوكرانية في إيران، قالت في وقت سابق من اليوم، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلاً في المحرك هو الذي تسبب في تحطم الطائرة، ولم يكن الحادث بسبب هجوم بصاروخ أو عمل إرهابي.

من جانبها، نفت السلطات الإيرانية أن تكون الطائرة الأوكرانية قد تعرضت لقصف صاروخي. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة "إرنا" الرسمية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن فريقًا أوكرانيا للبحث والإنقاذ سيتوجه الليلة، الأربعاء، إلى إيران، لمتابعة مجريات الأحداث والتحقيقات المتعلقة بالطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران.

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وأضاف فلاديمير زيلينسكي: "أولويتنا الوصول إلى الحقيقة، والمسؤولين عن كارثة تحطم الطائرة في إيران".

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينغ 737، وتحطمت بعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، في وقت مبكر من الأربعاء.

وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية فإن جنسيات الضحايا على النحو التالي: 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

من جانبها، رفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت في طهران، إلى شركة بوينغ، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول قوله إن الصندوقين تعرضا لأضرار، لكن يُعتقد أنه لا يزال من الممكن استخلاص بياناتهما.