ضبط كمية كبيرة من الذخيرة الحية في الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - أ ش أ

تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع في السودان، من ضبط أكثر من 13 ألف طلقة "رشاش جرينوف"، في منطقة العسيلات، في ولاية الخرطوم، وأوقفت أثنين من مهربي تلك الذخيرة.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الأربعاء- إن استخبارات الدعم السريع قامت بمتابعة لصيقة ودقيقة للمعلومة منذ دخول الذخيرة إلى الخرطوم، مشيرا إلى أن المهربين استخدموا 4 سيارات في تهريب الذخيرة.

وأوضح أن قوات الدعم السريع ستظل تُراقب كل التهديدات الأمنية في البلاد بمشاركة القوات الأمنية الأخرى.