اليمن يتهم إيران بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، أن إيران تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وإشاعة الفوضى وممارسة العنف والإرهاب من خلال الاعتداءات التي تقوم بها على جيرانها ونشر الأذى في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب اليمني، اليوم الأربعاء، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل آرون، والذي تم خلاله سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض ومناقشة المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اليمنية والإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية - أن اللقاء تم خلاله استعرض مستجدات الأحداث على الساحة اليمنية وما يعانيه الشعب اليمني جراء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حيث تطرق البركاني إلى الإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي مؤخرا ومنها إيقاف التداول بالعملية المحلية وسحبها من المواطنين في إنتهاك لحقوق المواطنين ومشروعية الدولة والشرعية المعترف بها دوليا، بهدف إفقار المواطن ونهب أمواله ومدخراته امام مرأى ومسمع من العالم .. لافتاً إلى الممارسات الأخرى التي قامت بها الميليشيات وصادرت فيها الحريات الشخصية ومنها قيود على ملابس النساء والحلاقة للرجال .

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كما تطرق رئيس مجلس النواب اليمني إلى إتفاق الرياض وسير تنفيذه .. مؤكداً أن هناك خطوات جادة تتم حالياً في اتجاه تنفيذ الاتفاق برعاية كريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وجدد البركاني، التأكيد على حرص القيادة السياسية في اليمن على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن والنظام الجمهوري استناداَ الى المرجعيات الثلاث وتنفيذ اتفاق الرياض نصاً وروحاً.. منوهاً إلى أن ذلك يتطلب المزيد من الجهود من قبل المجتمع الدلي لتنفيذ هذه القرارات على ارض الواقع وانهاء الانقلاب ورفع المعاناة عن كاهل أبناء الشعب اليمني .

من جانبه .. جدد السفير البريطاني التأكيد على مساندة بلاده للشعب اليمني والشرعية الدستورية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي .. مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تتابع باهتمام الأوضاع باليمن وتدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية .