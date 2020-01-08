تناولوا وجبة فاسدة.. مصرع الأب ونجاة أفراد الأسرة بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بتسمم غذائي نتيجة تناوله وجبة فاسدة، بقرية بطينة التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الحوا، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، بورود بلاغات لقسم مركز المحلة تفيد إصابة أسرة بالكامل بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة فاسدة، أسفر ذلك عن مصرع الأب ويدعى محمد جلال الفقى، ٥٨ سنة، ونجاة الزوجة والأبناء.

انتقل الرائد محمود أبو بكر، رئيس مباحث مركز المحلة، والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على عينة من المأكولات، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.