الأحد.. افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم

تفتتح سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وصندوق التنمية الثقافية، الأحد المقبل 12 يناير "أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع" بجمهورية مصر العربية، والذي سيستمر خلال الفترة من 12 حتى 15 يناير، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويشهد فعاليات حفل الافتتاح حضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور فتحي عبد الوهاب، وذلك في الخامسة والنصف مساءً بسينما الهناجر، حيث سيكون فيلم الافتتاح هو "الدرس الأول" للمخرجة الفلسطينية عرين عمري.

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ويشهد أسبوع الفيلم الفلسطيني عرض قرابة خمسة وعشرون فيلمًا ما بين الروائي والتسجيلي والوثائقي، على مدار أربعة أيام تقدم خلالها برنامج مميز من الأفلام السينمائية المحلية والدولية، بالإضافة إلى حلقات النقاش وورش عمل صناعة الأفلام، والتي تعرض بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ووزارتي الإعلام والثقافة، لتستعرض من خلالها القضايا الوطنية الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة تتناول قصصًا تعكس حياة الفلسطيني اليومية وانعكاس القضايا السياسية على تفاصيله الاجتماعية، وتعمل على ترسيخ الرواية الفلسطينية والتصدي لمحاولات طمس الحقائق وتزييفها.

يتضمن جدول عروض الأفلام التي تبدأ من الثالثة عصرًا يوميًا وحتى السابعة مساءً، كل من فيلم تـوتـر، لرشيد مشهراوي، وخمس دقائق، لأحمد البرغوثي، وقوت الحمام، لبهاء أبو شنب، وأكبر من الأزقة، لأحمد صالح، وجدل، لفايق جرادة، ورزان أثر الفراشة، لإياد الأسطل، وزيارة، لنور أبو غنية، والأخوين لاما، لرائد دزدار، ومروان، لأحمد البرغوثي، وفي سياق آخر، لرامي سمارة ومعن ياسين، والأغوار، لعبد الباسط خلف وأحمد كيلاني، واصطياد الأشباح، لرائد أنضوني، وفلسطين في العين، لمصطفى أبو علي، وجدران المخيم، لتمارا أبو لبن، وصباح مش خير، للنا حجازي، وهو و أنا، لإبراهيم حنظل، ودلة قهوة، لثائر العزة، والمطلوبون 18، لعامر شومالي، والماسورة، لسامي زعرور، ومشاهد من الاحتلال في غزة، لمصطفى أبو علي، وأطفال ولكن, لخديجة حباشنة، ومنطقة ج، لصلاح أبو نعمة، وأمبيانس، وسام الجعفري.

ويشهد ختام الأسبوع عرض فيلم "ياطير الطاير" لهاني أبو أسعد.