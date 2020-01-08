الجزائر تعرب عن تعازيها في ضحايا الطائرة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ
أعربت الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تعازيها لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت صباح اليوم بمطار طهران في إيران.
وقال عبد العزيز بن علي شريف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في تصريح له: "تلقينا ببالغ الأسى والتأثر نبأ سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية لدى إقلاعها من مطار طهران اليوم الأربعاء ووفاة جميع ركابها من جنسيات مختلفة، وعلى إثر هذا الحادث المأساوي تتقدم الجزائر بأخلص التعازي إلى عائلات الضحايا".
وأضاف أن الجزائر تعبر عن أصدق مشاعر التضامن والمواساة مع حكومات كل من إيران وكندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وألمانيا وبريطانيا في هذه الظروف الأليمة.
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