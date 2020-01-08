في أوّل ظهورٍ له، المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن: لم يكن من خيارٍ أمامي إلا الهروب

قال كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" للسيارات اليوم الأربعاء إن ممثلي الإدعاء اليابانيين إنتزعوه بوحشية من وسط أسرته وأصدقائه.

ويتحدث غصن في أول مؤتمر صحفي له منذ القبض عليه في نوفمبر 2018 ومنذ أن فر من اليابان إلى لبنان الشهر الماضي.

وأكد أن الاتهامات الموجهة له لا أساس لها من الصحة و"ممثلو الإدعاء سربوا معلومات كاذبة للصحافة وأخفوا أدلة"، وفق تعبيره.

Advertisements

وأضاف أنه تعرض للإستجواب لفترات وصلت إلى 8 ساعات يوميا دون محامين قائلا "الفرار كان أصعب قرار في حياتي".

وكشف أنه تم فصله عن أسرته وأصدقائه و"إنتزاعه بوحشية من عالمه"، معتبرا أنه "مذنب مسبقا" و"لم يكن من خيار" أمامه إلا الهروب.