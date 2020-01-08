مقتل شخص واحد وإصابة 3 في إطلاق نار في أوتاوا

قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، في حادث إطلاق نار في مدينة أوتاوا الكندية، وفق ما ذكرته هيئة الإسعاف المحلية.

وقال أحد المساعدين الطبيين عبر موقع "تويتر": "شخص واحد مات في مكان الحادث حسب ما أعلن من قبل المسعفين". و"تم نقل ثلاثة مصابين إلى مركز الصدمات في حالة خطيرة يعانون من إصابات بطلقات نارية."

وقالت إدارة شرطة أوتاوا إن عمليتها في شارع غيلمور، بوسط المدينة، لا تزال مستمرة.

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أوضحت شرطة أوتاوا في بيان أنها "تجري تحقيقا في إطلاق نار وقع في البلوك رقم 400 بشارع غيلمور في السابعة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي".

وتابعت أن الشرطة "وجدت عدة جرحى فور وصولها لموقع إطلاق النار"، مضيفة: "حتى اللحظة، تم تأكيد مقتل شخص واحد، فيما نقل 3 أشخاص آخرين إلى المستشفى بجراح خطيرة".

وتابع البيان أن الشرطة "لا تزال تبحث عن المشتبه به في إطلاق النار".