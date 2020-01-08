إعلام الحرس الثوري: احتمال هجمات ضد أهداف أمريكية من قبل "المقاومة العراقية"

قالت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، إنه يحتمل أن تبدأ "قوات المقاومة العراقية" هجمات واسعة ضد أهداف أمريكية في العراق خلال الساعات المقبلة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في الحشد الشعبي العراقي قوله إن الهدف هو إخراج

القوات الأمريكية من العراق بشكل نهائي.

من جهته، أعلن الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي اليوم الأربعاء، أنه بعد الرد الإيراني حان الوقت للرد العراقي.

Advertisements

وقال الخزعلي، إن "الرد الإيراني الأولي

على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل، والآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس".

وأضاف: "لأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة، فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني وهذا وعد".

ويأتي ذلك بعد القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عراقيتين تحتضنان قوات أمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.