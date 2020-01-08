جونسون يدين الهجمات الإيرانية "الخطيرة" على قواعد أمريكية في العراق

أدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، هجمات إيران "الخطيرة" التي استهدفت قواعد أمريكية في العراق.

وذكرت صحيفة (ميرور) البريطانية أن جونسون في بيان له أمام مجلس العموم رفض أن يدين الولايات المتحدة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قائلًا "إن يد سليماني تلطخت بدماء القوات البريطانية وإن أمريكا لها الحق في الدفاع عن نفسها".

وأطلقت إيران أكثر من عشرات الصواريخ الباليستية لاستهداف قواعد عسكرية أمريكية في

العراق فجر اليوم، ردًا على مقتل سليماني الجمعة الماضية.وذكر جونسون أنه لم تتم إصابة أي بريطانيين جراء الهجوم الصاروخي.وقال جونسون "لا يجب أن تُكرر إيران هذه الهجمات الخطيرة والمتهورة، ولكن يجب أن تسعى في المقابل إلى وقف التصعيد بشكل فوري"، مؤكدًا أن بريطانيا ستفعل كل شيء لتجنب حدوث أي تصعيد.وعندما سُئل رئيس الوزراء البريطاني، عما إذا كان يدين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإشعال فتيل الأزمة أو ما إذا كان تصرفه غير قانوني، أوضح أن القضية الصارمة لتحديد مدى شرعية قرار ترامب بشأن اغتيال سليماني هو أمر لا يخص بريطانيا لأنها ليست عمليتها..معربًا عن اعتقاده بحق واشنطن في حماية قواعدها وجنودها.من جهته، قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني إن جونسون يعطي الأولوية لعلاقته مع ترامب ويفضلها على أمن بريطانيا، وهو ما نفاه جونسون وقال إنه "مؤامرة".وعلقت عدد من الخطوط الجوية الكبرى اليوم رحلاتها الجوية إلى إيران والعراق وغيرت مسارات رحلات جوية أخرى بعيدًا عن المجال الجوي لكلا البلدين.