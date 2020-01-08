بومبيو يدعو لـ"تعاون كامل" بشأن التحقيق في تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران

دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة وجود "تعاون كامل" بشأن التحقيق في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية في إيران، بعدما رفضت الأخيرة تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من طراز "بوينج" لواشنطن مع استمرار التوتر بين الطرفين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في

بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأربعاء إن "الولايات المتحدة تدعو إلى التعاون الكامل مع أي تحقيق في أسباب حادث التحطم"، بدون أن يسمي إيران.وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل متابعة هذا الحادث عن كثب وهي مستعدة لأن تقدم إلى أوكرانيا كل المساعدة الضرورية"، مقدما "أحر تعازي" الدبلوماسية الأمريكية إلى عائلات الضحايا.وتحطمت طائرة من طراز بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية اليوم بعد إقلاعها من طهران. وقضى جميع ركابها الـ176 من بينهم جنسيات إيرانية وكندية.وأمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح تحقيق في الحادث داعيا إلى "الامتناع عن أي تكهنات