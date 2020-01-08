أعلنت رئيسة وزراء الدانمارك، ميته فريدريكسن، أن القوات الدانماركية المتواجدة بالعراق البالغ عددها 141 فردا سوف تنقل إلى دولة الكويت المجاورة.
ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء عن فريدريكسن قولها "إن القوات الدانماركية سوف تواصل مع ذلك مهمتها في التصدي لعناصر تنظيمداعش الإرهابي من خلال الإبقاء على قوة محدودة تتراوح ما بين 30 إلى 40 فردا في العراق".
وأشارت فريدريكسن، إلى أن هذا الإجراء وقائي، دون التطرق إلى أية تفاصيل أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر فريدريكسن: نقل القوات الدانماركية بالعراق إلى الكويت والابقاء على قوة محدودة لمواجهة داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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