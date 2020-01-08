نيكولا ساركوزي يمثل أمام القضاء أكتوبر المقبل في قضايا فساد

قرر القضاء الفرنسي مثول الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للمحاكمة أمامه يوم الخامس من أكتوبر المقبل 2020 لاتهامه بقضايا فساد بعد محاولته الحصول على معلومات سرية من أحد القضاة.

وأعلنت محكمة في العاصمة باريس، حسبما أعلنت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في

نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء أن محاكمة ساركوزي سوف تستمر حتى 22 أكتوبر من الشهر نفسه.ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد حول ذلك.وتُعد هذه أول مرة يُحاكم فيها رئيس فرنسي سابق بـ"تهم فساد" كما أن هذه هي كذلك المحاكمة الأولى لساركوزي، الذي ترأس بلاده بين عاميّ 2007 و 2012، في قضايا الكسب غير المشروع.وكان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي توفّي في سبتمبر الماضي، أول رئيس فرنسي سابق تتم محاكمته إلا أنها لم تكن متعلقة بالفساد، حيث اتُهم بالاختلاس وإساءة استخدام الأموال العامة.