رئيس الوزراء الباكستاني: هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية للحد من تصعيد التوتر بالشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، اليوم الأربعاء ، أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية بغرض الحد من تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت شبكة ايه بي سي نيوز الإخباريةالأمريكية عن عمران خان قوله " إن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي سوف يتوجه إلى إيران والسعودية والولايات المتحدة من أجل عقد لقاءات مع نظرائه في الدول الثلاث لبحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط " ، غير انه لم يحدد موعد انطلاق هذه الجولة.
وشدد عمران خان، في تدوينة على موقع التويتر، على أن باكستان لن تكون طرفا في أى نزاع في منطقة الشرق الأوسط.
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