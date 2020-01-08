رئيس الوزراء الباكستاني: هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية للحد من تصعيد التوتر بالشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، اليوم الأربعاء ، أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية بغرض الحد من تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة ايه بي سي نيوز الإخبارية

الأمريكية عن عمران خان قوله " إن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي سوف يتوجه إلى إيران والسعودية والولايات المتحدة من أجل عقد لقاءات مع نظرائه في الدول الثلاث لبحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط " ، غير انه لم يحدد موعد انطلاق هذه الجولة.وشدد عمران خان، في تدوينة على موقع التويتر، على أن باكستان لن تكون طرفا في أى نزاع في منطقة الشرق الأوسط.