الأردن يدين إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، إعلان السلطات الإسرائيلية بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وتشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334. في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وتشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

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