سقوط الطائرة الأوكرانية يثير الشكوك

أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أن 82 إيرانيا و63 كنديا كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية التي سقطت بعيد إقلاعها من طهران، في طريقها إلى كييف، بينما رجحت مصادر صحفية وناشطون أن اشتعال النيران في الطائرة قبيل سقوطها يفسر ربما إصابتها بصاروخ. وفي الوقت الذي أعلنت فيه فرق البحث والإنقاذ الإيرانية العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أنها لن تسلم الأمريكيين الصندوقين الأسودين لطائرة البوينج 737 التي تحطمت وقتل فيها 176 شخصا هم ركابها وأفراد الطاقم.

عطل المحرك

تشير بيانات موقع FlightRadar24 إلى أن رحلة الخطوط الأوكرانية PS752 أقلعت الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي قبل أن تتوقف عن إرسال أي بيانات الساعة 6:14، ويشير الموقع إلى أنها كانت قد وصلت إلى ارتفاع نحو 9 آلاف قدم فوق سطح الأرض.نشرت وكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا» مقطع فيديو يظهر الطائرة وهي مشتعلة في الهواء، قبل أن تسقط، وهو ما رجحته صحيفة «ديلي ميل» وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الاشتعال فيها قبيل سقوطها يفسر ربما إصابتها بصاروخ.

أوكرانيا: الطائرة جديدة

أكدت الخطوط الجوية الأوكرانية أن طائرة البوينغ 737، كانت جديدة وخضعت لآخر فحص تقني قبل يومين. وأعلنت الخطوط الأوكرانية في منشور على فيسبوك أن «الطائرة مصنعة عام 2016، وتسلمتها الشركة مباشرة من مصنع (بوينج). خضعت الطائرة لآخر صيانة تقنية دورية في 6 يناير 2020»، مشيرةً إلى أنها علقت رحلاتها الجوية من طهران إلى أجل غير مسمى. وأعلنت الخطوط الأوكرانية الدولية، أكبر شركة طيران في البلاد والمملوكة من جهة خاصة، إنها «قررت تعليق رحلاتها إلى طهران اعتبارا من اليوم» وحتى إشعار آخر.

فرص خطأ ضئيلة

وشدد مسؤولو الخطوط على أن الطائرة كانت تعمل كليا تحت قيادة طيارين محترفين مدربين لحالات الطوارئ في مطار طهران «الصعب» على حد وصفه. وقال رئيس الخطوط الأوكرانية الدولية يفغيني ديكنه «الطائرة كانت في وضع تشغيلي». وقال نائب رئيس الشركة إيجور سوسنوفسكي إن الطائرة حلقت حتى ارتفاع 2400 متر عندما اختفت عن شاشات الرادار، و«(فرص) ارتكاب الطاقم خطأ ضئيلة، نحن ببساطة لا نأخذها بعين الاعتبار». وأضاف «بالنظر إلى خبرتهم، من الصعب القول إن خطأ حصل مع الطاقم».والشركة بصدد إبلاغ عائلات الركاب والعمل مع سلطات الطيران «للقيام بكل ما يمكن لمعرفة أسباب الحادث». والبيانات الأولية للسلطات الإيرانية والأوكرانية ذكرت أن عطلا طرأ على أحد محركات الطائرة. ونقل تلفزيون «برس تي في» الرسمي الناطق بالإنجليزية عن علي خاشاني الناطق باسم مطار الإمام الخميني الدولي قوله إن سبب الحادث كما يبدو «صعوبات تقنية».

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ركاب الطائرة الأوكرانية وجنسياتهم

جميع ركاب الطائرة الـ176 لقوا حتفهم

82 إيرانيا و63 كنديا كانوا على متن طائرة

11 أوكرانيا و10 سويديين ضمن القتلى

أربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين