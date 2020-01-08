تحذير أوروبي من محادثات ما بعد بريكست

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبريطانيا إنها قد تخسر دخولها المفتوح إلى السوق الأوروبية إذا رفضت تمديد محادثات الشراكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد عام 2020.

وجاءت تحذيرات المسؤولة الأوروبية لرئيس الوزراء بوريس جونسون قبل أول اجتماع لهما بصفتها رئيسة للمفوضية الأوروبية، ومع رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أسابيع فقط، في الوقت الذي يحرص فيه الجانبان على الانتقال من حالة الاضطراب التي أعقبت قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد في استفتاء عام 2016، إلى إنهاء عضويتها بعد عقود في الاتحاد.

وحصل جونسون على أغلبية مريحة في البرلمان في انتخابات ديسمبر، وبات متأكدا من أن البرلمان سيوافق على اتفاق الخروج في موعده في 31 يناير، لكن هذا يترك 11 شهراً فقط حتى نهاية عام 2020 لكي تتفق لندن وبروكسل على شراكة اقتصادية جديدة.