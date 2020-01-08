القضاء اللبناني يستدعي مدير «نيسان» السابق إلى التحقيق

استدعت النيابة العامة التمييزية اللبنانية قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن إلى جلسة تحقيق، غدا الخميس، للاستماع إلى إفادته.

جاء ذلك عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده غصن، في وقت سابق اليوم الأربعاء في العاصمة بيروت، بعد فراره من اليابان حيث يلاحق قضائيا بتهم تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استدعى غصن «للاستماع إلى إفادته حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني والتي تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه».

كما سيستمع القضاء إلى إفادة غصن حول شكوى رفعت عليه في لبنان بشأن دخوله إلى إسرائيل والاجتماع مع عدد من قياداتها.

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