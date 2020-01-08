مقتل أربعة جنود أتراك بتفجير سيارة في سوريا

قتل أربعة جنود أتراك، اليوم الأربعاء، في تفجير سيارة مفخخة شمال شرق سوريا.

وكان الجنود يقومون بدوريات عندما وقع الهجوم.

ولم تكشف السلطات التركية مزيداً من التفاصيل عن مكان الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه.

وشن الجنود الأتراك، الذين يدعمون مقاتلين سوريين معارضين، هجوماً على وحدات حماية الشعب الكردية السورية في أكتوبر الماضي.

كما سبق أن شنت تركيا في السابق عمليتين عسكريتين شمال سوريا في 2016 و2018.

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