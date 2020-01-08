بريطانيا تدعو إيران إلى احتواء عاجل للتصعيد

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إيران إلى "احتواء التصعيد بصورة عاجلة"، منددا بالهجمات الإيرانية على قواعد للتحالف الدولي في العراق.

وقال جونسون، أمام البرلمان معلقا على الهجوم بالصواريخ، "بالتأكيد، ندين الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تنتشر فيها قوات التحالف".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "على إيران أن تمتنع عن شن مثل هذه الهجمات الخطيرة والمتهورة وعليها العمل من أجل احتواء التصعيد بصورة عاجلة".

وقال المتحدث باسم جونسون إن الأخير تشاور هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب و"شدد على أهمية نزع فتيل التصعيد في شكل عاجل لتجنب نزاع جديد".

وأكد جونسون أمام النواب البريطانيين "عدم سقوط أي ضحية" في صفوف الأميركيين في الهجمات الصاروخية الإيرانية، وأن "أي فرد من الطاقم البريطاني لم يصب بجروح".

وقال جونسون إن "من حق الولايات المتحدة أن تدافع عن نفسها".

ويلتقي وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أعضاء في الكونجرس الأميركي، اليوم الأربعاء في الولايات المتحدة، إضافة إلى نظيره الأميركي مايك بومبيو غدا الخميس.

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