الكويت تنفي خبر الانسحاب الأميركي وتؤكد اختراق «تويتر» «كونا»

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الأربعاء، تعرض حساب وكالة الأنباء الكويتية على «تويتر» للاختراق من جهة غير معلومة، نافية نبأ الانسحاب الأميركي من الكويت.

وقالت الوكالة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، «تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر».

وأصافت في تغريدة عبر "تويتر"، "كونا تؤكد أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الأميركية وتشدد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والأخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية".

وتابعت "كونا تنفي قطعياً صحة ماتم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول انسحاب القوات الأميركية من الكويت".