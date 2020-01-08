أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عدم وقوع خسائر في صفوف الجنود الأميركيين في القواعد العسكرية العراقية التي تعرضت لضربة صاروخية إيرانية.



وقال إن "الشعب الأميركي يجب أن يكون ممتنا وسعيدا، لم صب أي أميركي أو عراقي بأذى في الهجوم الإيراني".



وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات اقتصادية "مؤلمة" على النظام الإيراني. مطالبا طهران بالتخلي عن الطموحات النووية.



ودعا ترامب القوى الكبرى وفي مقدمها الأوروبيون إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، داعيا حلف شمال الاطلسي إلى الحضور "في شكل أكبر" في الشرق الأوسط.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن إيران أطلقت فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخا" على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل تضمان قوات أميركية.



وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة مساء الثلاثاء: "كل شيء على ما يرام!. هناك صواريخ أُطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. ويجري تقييم للخسائر والأضرار الآن. حتى الآن الأمور جيدة للغاية! لدينا الجيش الأكثر قوة والأفضل تجهيزا في العالم، وبفارق شاسع! سأدلي بتصريح صباح الغد! سأدلي ببيان صباح الغد".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لم يصب أي أميركي أو عراقي بأذى في الهجوم الإيراني وسنفرض عقوبات مؤلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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