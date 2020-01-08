الاحتلال يعلن رسمياً ضم مناطق (ج) في الضفة الغربية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يناير 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يناير 2020 10:15 مساءً - مشاركة

أعلن وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت، ضم مناطق “ج” في الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل.

وقال بينيت في مؤتمر حول التوسع الاستيطاني الأربعاء: “أعلن رسمياً أن المنطقة (ج) هي لإسرائيل”، مشيرا إلى أن هدف إسرائيل خلال العشر سنوات القادمة، أن يسكن في الضفة الغربية مليون إسرائيلي، وأن “إسرائيل تخوض حرباً حقيقية على المنطقة (ج)”.

وقال: “قبل نحو الشهر، عقدت اجتماعا وشرحت التوجيهات بأن دولة إسرائيل ستقوم بكل ما هو ممكن لضمان أن هذه المناطق (المنطقة ج) ستكون جزءا من دولة إسرائيل”.

المزيد من الأخبار الكويت تنفي خبر انسحاب القوات الأمريكية من معسكر «عريفجان».. وتعلن… ترتيبات سبقت الرد الإيراني تؤكد وجود “تنسيق” بين طهران… Advertisements

ويأتي قرار بينيت، بعد تعهدات سابقة من قبل نتنياهو، بضم المناطق “ج” من الضفة الغربية لإسرائيل.

وتُشكل المنطقة “ج” نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن حكومة الاحتلال تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة “ج” وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.

بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.