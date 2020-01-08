كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بين التهدئة والتحذير.. ترامب يطلق عدداً من الرسائل النارية لإيران (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في خطاب جديد، أطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجهاً عدداً من الرسائل النارية، بعد ساعات من إعلان طهران استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق، تخللها العديد من الدلالات والمؤشرات التي أسفرت في النهاية هدوء الأوضاع ورجوعها إلى سابق عهدها من جديد.

لم يصب جنودنا

وخلال خطابه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء في كلمة ألقاها، أنه لم يصب أي أمريكي في الضربات الإيرانية، التي استهدفت القاعدتين العسكرية التابعين لها في العراق، مبيناً أنه لم تقع أي إصابات بين الجنود الأميركيين في الهجوم الإيراني، وأن الأضرار بسيطة وطفيفة في القواعد العسكرية التي تعرضت للهجوم.

فرض عقوبات جديدة

ورداً على هذه الضربات أعلن ترامب فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، معلناً أن الولايات المتحدة سوف تفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني، وستستمر هذه العقوبات حتى تغير إيران سلوكها، وتأتي هذه العقوبات امتداداً لمسلسل كبير من العقوبات التي فرضها دونالد ترامب خلال السنوات الماضية على نظام طهران.

إيران وتمويل الإرهاب

كما أكد ترامب أن إيران مولت الإرهاب من خلال الأموال التي حصلت عليها من الاتفاق النووي، فكان هناك جحيم في العراق ولبنان وسوريا ومناطق أخرى.

الانسحاب من الاتفاق النووي

وشدد ترامب على وجوب أن تنهي إيران طموحها النووي وتنهي دعمها للإرهاب، مطالباً الدول الخمس التي وقعت هذا الاتفاق مع إيران وهي "روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا" أن تنسحب من الاتفاق النووي.

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لن يسمح لإيران بالنووي

وشدد ترامب على أنه لن يكون بحوزة إيران سلاح نووي طالما بقي رئيسا للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن دول العالم تحملت السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة لكن هذه الأيام انتهت.

نمتلك جيشاً جوياً

وامتدح ترامب القدرات العسكرية لجيش بلاده خاصة نظام الإنذار المبكر الذي قال إنه حذر من الهجوم فور انطلاق الصواريخ، معلناً عن جاهزية القوات الأميركية لكل الاحتمالات، موضحاً أن قواته موجودة في المنطقة، معلقاً "وهو أمر ممتاز لكل الأطراف المعنية والعالم".

سليماني الإرهابي الأول في العالم

وبشأن اغتيال سليماني، وصف ترامب قاسم سليماني بـ "الإرهابي الأول في العالم"، قائلا: "قتلنا قاسم سليماني الإرهابي الأول في العالم، بصفته مسؤولا عن فيلق القدس، مشيراً إلى أن سليماني كان مسؤولا عن أكبر الفظاعات وكانت يداه ملطختين بالدماء الأميركية وكان يجب أن ينتهي منذ زمن بعيد".

لن نسمح للإرهابيين

وقال ترامب "رسالتنا واضحة للإرهابيين لن تهددوا حياة الأميركيين"، ووجه خطابه إلى إيران قائلا "حملة الإرهاب لن نقبل بها بعد الآن ولن نسمح لكم بالمضي قدما في هذا الطريق".

باب التفاوض مفتوح

وتحدث ترامب عن مباحثات سوف يجريها مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي للمشاركة في عملية بالشرق الأوسط، لكنه لم يكشف عن طبيعة هذه العملية أو المشاركة، إلا أنه أكد فتح الباب أمام إيران للتفاوض، وعبر عن استعداده لإقامة سلام مع الإيرانيين.