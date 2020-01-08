كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. مقتل وإصابة 5 عناصر حوثية على يد الجيش الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم مقتل وإصابة 5 عناصر من جماعة "الحوثيين" الإرهابية، في محافظة تعز بجنوب غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، عن مصدر عسكري أن: "اشتباكات اندلعت مع عناصر الحوثيين إثر محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في شارع الأربعين شمال شرقي تعز".

وأضاف المصدر العسكري: أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصرين من الحوثيين وإصابة 3 آخرين قبل أن تلوذ بالفرار".

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق من اليوم، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين خلال تحليقها فوق مواقع عسكرية في جبهة الضباب غرب تعز.