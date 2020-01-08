كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن السيطرة على جزيرة الشريف في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، علي جزيرة الشريف بمشروع الهضبة في طرابلس، كما تقدمت وحداتها تجاة منطقة السدرة جنوب طرابلس .

وقال المركز الإعلامي للجيش الليبى، إن "القوات المسلحة والشباب المساند سيطران على جزيرة الشريف بمشروع الهضبة، والذى يربط المشروع بمنطقتى سيدى حسين -الهضبة القاسى وصلاح الدين.

وأوضح أن وحدات الجيش تنتشر في منطقة السدرة بالعجيلات والتي تبعد عن طرابلس العاصمة بـ79 كيلو متر.

وفيما شن سلاح الجو الليبي غارات جوية على مليشيات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها ومخازن أسلحة جنوب مدينة نالوت، أكد الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة غرب مدينة سرت، واستمرار العمليات العسكرية في كافة محاور القتال.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت قيادة الجيش، في بيان، عن توسيع منطقة الحظر الجوي لتشمل مطار وقاعدة معيتقية الجوية.

ودعا البيان شركات النقل الجوي مراعاة ذلك والالتزام التام الفوري بنص هذا الإعلان وعدم تعريض طائراتها لخطر التدمير.

كما أكد الإعلام الحربي استهداف مقاتلات سلاح الجو لتمركزات لمليشيات في منطقتي بوقرين والهيشة غرب مدينة سرت، واستهداف رتل تابع للمليشيات بالقرب من مدينة مصراتة

والثلاثاء، أحكم الجيش سيطرته على منطقة الهيشة بوقرين، الواقعة على بعد 100 كيلو متر شرقى مدينة مصراتة، فيما يواصل مطاردة ميليشيات السراج الممولة من قطر وتركيا، باتجاه كوبرى السدادة.