كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن يدين موافقة إسرائيل بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم الأربعاء، قرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف سياسة الإستيطان.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز قوله، إن "وزارة الخارجية تدين إعلان السلطات الإسرائيلية بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة".