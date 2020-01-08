كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن يدين موافقة إسرائيل بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد، أن "لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وشدد الفايز على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334".
ووافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت منظمة محلية غير حكومية يوم الإثنين.
وقالت منظمة السلام الآن التي تتابع هذا الملف، إن اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الإسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها الأحد والإثنين.
وفي شكل أكثر دقة، أشارت المنظمة إلى الموافقة على 1150 مشروعاً في إطار مرحلة تقديم الطلبات وعلى 786 في إطار الموافقة النهائية بينها 258 وحدة في مستوطنة حريش القائمة في "أراض فلسطينية خاصة" متنازع عليها.
ويأتي ذلك فيما يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لانتخابات تشريعية في الثاني من مارس المقبل.
وقالت منظمة السلام الآن في بيان، "رغم أن لا تفويض واضحاً للحكومة (الإسرائيلية الحالية)، فإنها تتصرف كأن شيئاً لم يكن وتواصل دعم البناء الضار وغير الضروري في الأراضي المحتلة".
والمستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت الخريف الفائت أنها لم تعد تنظر إليها من هذه الزاوية.
ويقيم أكثر من 600 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وسط نحو 3 ملايين فلسطيني.