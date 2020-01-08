أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يعلن توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس

أعلن الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أنه تم توسيع منطقه الحظر الجوي فوق طرابلس. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب يرد على إيران بفرض عقوبات جديدة عليها

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرد على إيران بفرض عقوبات عقوبات جديدة عليها، مؤكدا أن الاتفاق النووي مع إيران سينتهي قريبا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || مصادر: طهران تعمدت عدم وقوع قتلى بالعراق

أفادت مصادر أمريكية وأوروبية، بأن طهران تعمدت عدم وقوع قتلى وإصابات خلال الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق.

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