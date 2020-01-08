كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصدر": على الفصائل العراقية المسلحة عدم تنفيذ هجمات عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "الصدر"، خلال تصريحاته، أن الأزمة انتهت بعد خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين.
وأشار إلى أنه يجب تشكيل حكومة قادرة على حماية العراق خلال 15 يوما.
وأكد على ضرورة إنهاء الكتل السياسية "الاستهتار، والعناد من قبل المتظاهرين وإلا ضاع العراق.
وأضاف أن "ما يهمني الآن هو: أن هذه الأزمة الكأداء قد انطوت وخصوصا بعد خطاب ترامب وخطاب الجمهورية الإسلامية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية أو العراقية لم تتكبد أي خسائر بشرية في القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.
وأضاف، أن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي وأن على الدول الحليفة لأمريكا المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بأن تتخلى أيضاً عن الاتفاق النووي مع إيران من أجل عالم أكثر أمناً.