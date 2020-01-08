"الصدر": على الفصائل العراقية المسلحة عدم تنفيذ هجمات عسكرية

وأضاف أن "ما يهمني الآن هو: أن هذه الأزمة الكأداء قد انطوت وخصوصا بعد خطاب ترامب وخطاب الجمهورية الإسلامية".

وأوضح أن "الطرفين (أمريكا وإيران) اتصلا برئيس مجلس الوزراء الفقال قبل الغارة الجوية.. فهل وافق على تنفيذها أم لا..؟ الله العالم".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية أو العراقية لم تتكبد أي خسائر بشرية في القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وقال ترامب، إن سليماني يداه ملطختان بالدماء، وأنه تم التخلص من أكبر ارهابي في العالم (بقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيراني قاسم سليماني).

وأضاف، أن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي وأن على الدول الحليفة لأمريكا المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بأن تتخلى أيضاً عن الاتفاق النووي مع إيران من أجل عالم أكثر أمناً.