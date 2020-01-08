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"الصدر": على الفصائل العراقية المسلحة عدم تنفيذ هجمات عسكرية

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دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مساء الأربعاء، الفصائل العراقية المسلحة إلى التروي وعدم تنفيذ هجمات عسكرية.

وأوضح "الصدر"، خلال تصريحاته، أن الأزمة انتهت بعد خطابات الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب والمسؤولين الإيرانيين.

وأشار إلى أنه يجب تشكيل حكومة قادرة على حماية العراق خلال 15 يوما.

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وأكد على ضرورة إنهاء الكتل السياسية "الاستهتار، والعناد من قبل المتظاهرين وإلا ضاع العراق.

وأوضح أن "الطرفين (أمريكا وإيران) اتصلا برئيس مجلس الوزراء الفقال قبل الغارة الجوية.. فهل وافق على تنفيذها أم لا..؟ الله العالم".

وأضاف أن "ما يهمني الآن هو: أن هذه الأزمة الكأداء قد انطوت وخصوصا بعد خطاب ترامب وخطاب الجمهورية الإسلامية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية أو العراقية لم تتكبد أي خسائر بشرية في القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وقال ترامب، إن سليماني يداه ملطختان بالدماء، وأنه تم التخلص من أكبر ارهابي في العالم (بقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيراني قاسم سليماني).

وأضاف، أن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي وأن على الدول الحليفة لأمريكا المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بأن تتخلى أيضاً عن الاتفاق النووي مع إيران من أجل عالم أكثر أمناً.

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