كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطيران بالاتحاد الأوروبي توصي بتجنب التحليق في الأجواء العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الديوان، أنه "بالنسبة إلى الشركات التي تناولتها وسائل الإعلام بتعليق رحلاتها، لم يردنا اي شيء رسمي من هذه الشركات لتعليق رحلاتها في الأجواء العراقية".
وفي وقت سابق، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إنها ستحظر على شركات الطيران المدني التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران، بعد أن شنت الأخيرة هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.
وأضافت في بيان أنّها "بعثت برسائل إلى المشغّلين الجويّين تتضمّن تفاصيل بشأن قيود على الطيران تحظر على مشغّلي الطائرات المدنية الأمريكية العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت في وقت سابق اليوم، إن 12 صاروخا باليستيا خرج من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بالعراق.