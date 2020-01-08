كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطيران بالاتحاد الأوروبي توصي بتجنب التحليق في الأجواء العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، بتجنب التحليق في الأجواء العراقية.

وفي المقابل قال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، إن "حركة الطائرات في الأجواء العراقية طبيعية ومستمرة". وأضاف الديوان، أنه "بالنسبة إلى الشركات التي تناولتها وسائل الإعلام بتعليق رحلاتها، لم يردنا اي شيء رسمي من هذه الشركات لتعليق رحلاتها في الأجواء العراقية".