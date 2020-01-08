كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان: تدخل تركيا في ليبيا يهدد المنطقة والدول الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير خارجية اليونان،

نيكوس دينيدياس، إن

تدخل تركيا في ليبيا يشكل تهديدا للمنطقة وللدول الأوروبية، و

يمثل انتهاكا للقرارات الدولية، فهو

باطل قانونيا وغير مقبول.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع موسع بشأن ليبيا، أن اتفاق أردوغان وفايز السراج يناقض اتفاق الصخيرات، ويقوض الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة.

ودعا وزير خارجية اليونان تركيا لاحترام القانون الدولي، معلنا دعم جهود غسان سلامة في حل الأزمة الليبية وكذلك مسار برلين.

وأشار إلى أن هناك محاولات تركية لمنع قبرص من تطوير مواردها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك، المنعقد بالقاهرة، اليوم الأربعاء، مع كل من سامح شكرى ووزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان، عقب انتهاء الاجتماع التنسيقي بشأن ليبيا.