كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يصف قاسم سليماني بأنه "كان أكبر إرهابي في العالم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة من البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بأنه "كان أكبر إرهابي في العالم".

وأوضح الرئيس الأمريكي، في كلمته، أن "قاسم سليماني قام بتدريب حزب الله الشيعي اللبناني، وتسبّب في قتل وإصابة جنود أمريكين"، مضيفاً "يد سليماني مُلتخطتين بالدماء العراقية والأمريكية، وكان يجب القضاء عليه من وقت طويل".

كما شدد دونالد ترامب، على أنه بمقتل سليماني يوجه رسالة إلى كل الإرهابيين بالعالم، يقول فيها "إذا كنتم ترغبون في الحافظ على حياتكم، فتجنبوا مواطنينا ومصالحنا".

هذا وتأتي كلمة الرئيس الأمريكي عقب الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عسكريتين تتمركز فيهما القوات التحالف الدولي في العراق، ولم يسفر عن أي ضحايا، حسبما أكدت واشنطن والعراق.