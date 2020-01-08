كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفرنسي: اتفاق السراج وأردوغان "مثير للقلق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق باطل قانونيا، ومثيرا للقلق.

وأضاف لودريان، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع موسع بشأن ليبيا: "نأمل نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا".

وأشار إلى أن الاكتشافات الجديدة من موارد الغاز توفر مزيد من فرص التنمية فى منطقة الشرق الأوسط.