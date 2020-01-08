كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفرنسي: اتفاق السراج وأردوغان "مثير للقلق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق باطل قانونيا، ومثيرا للقلق.
وأضاف لودريان، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع موسع بشأن ليبيا: "نأمل نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا".
وأشار إلى أن الاكتشافات الجديدة من موارد الغاز توفر مزيد من فرص التنمية فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف لو دريان، أن تركيا ممكن أن تلعب دورا مهما فى منطقة شرق المتوسط ، إذا وقعت على قانون البحار.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أن الاجتماع شدد على وحدة واستقرار ليبيا، ودعم الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مضيفا: "نأمل أن ينجح مؤتمر برلين فى تحقيق أهدافه".